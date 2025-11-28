ناصر منسي يثير الجدل بصورته مع مدرب الزمالك السابق

في ذكرى ميلاده.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن حماده امام "ثعلب الزمالك"

أثار ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعدما أعاد نشر صور قديمه له تجمعه مع المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز.

ونشر ناصر منسي 3 صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ضمنهم صورتين مع جوميز.

وتساءل الجمهور عن السر وراء نشر الصور، وهل هناك سبب واضح لاستعادة هذه الذكريات من الصور.

وكان اسم جوزيه جوميز قد ارتبط مؤخرًا بعودته لتدريب نادي الزمالك، وذلك لخلافة البلجيكي يانيك فيريرا الذي تمت إقالته في الأسابيع الماضية.

