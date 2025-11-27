رسالة خاصة من مدير الكرة بنادي فاركو لرمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة

هاني أبو ريدة يرد على الأنباء المتداولة حول إقالة حسام حسن

وجه رامي صبري لاعب فريق فاركو السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق، رسالة خاصة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد أزمته الأخيرة التي تعرض لها.

ونشر رامي صبري المدير الرياضي لنادي فاركو اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع"إنستجرام" صورة لرمضان صبحي وكتب عليها:"ربنا يفك كربك وترجع لبيتك وولادك يارب".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت يوم الثلاثاء الماضي 25 نوفمبر، حجز الحكم في قضية نجم وسط بيراميدز، حتى يوم 30 ديسمبر المقبل 2025، على خليفة اتهامهم بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب وسط بيراميدز، كان قد تعرض للإيقاف من قبل المحكمة الرياضية لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.