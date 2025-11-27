مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

3 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 3
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 1
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

2 0
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

1 0
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

"القاضية ممكن" النادي الأهلي يستعيد ذكرى نهائي القرن عام 2020 أمام الزمالك (فيديو)

كتب : محمد الميموني

10:07 م 27/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدى أفشة (2)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (6)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (5)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (4)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (3)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (2)
  • عرض 10 صورة
    تاريخ الهدف
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدى أفشة (1)
  • عرض 10 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (1)

يحتفل النادي الأهلي اليوم، بالذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في النهائي.

وكان المارد الأحمر، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي بطولة أفريقيا عام 2020، بالفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من انتهاء مباراة القطبين آنذاك، بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن الجميع لا ينسى الهدف التاريخي الذي أحرزه محمد مجدى أفشة، في الدقيقة 85.45، ليمنح الأحمر فوزا قاتلا بالمباراة.

وكان السحاب الرسمي للنادي الأهلي على "فيس بوك"، نشر مجموعة من الصور لاحتفال لاعبي الفريق بالفوز، من بينهم الاحتفال التاريخي لأفشة بهدفه في اللقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2020 الزمالك محمد مجدى أفشة القاضية ممكن

