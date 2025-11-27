أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

يحتفل النادي الأهلي اليوم، بالذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في النهائي.

وكان المارد الأحمر، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي بطولة أفريقيا عام 2020، بالفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من انتهاء مباراة القطبين آنذاك، بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن الجميع لا ينسى الهدف التاريخي الذي أحرزه محمد مجدى أفشة، في الدقيقة 85.45، ليمنح الأحمر فوزا قاتلا بالمباراة.

وكان السحاب الرسمي للنادي الأهلي على "فيس بوك"، نشر مجموعة من الصور لاحتفال لاعبي الفريق بالفوز، من بينهم الاحتفال التاريخي لأفشة بهدفه في اللقاء.