أحدهم من دون ناد.. أين يلعب نجوم الأهلي والزمالك بعد 5 سنوات من نهائي القرن؟

كتب : هند عواد

11:59 ص 27/11/2025
تحل الذكرى الخامسة لنهائي دوري أبطال أفريقيا المعروف بـ"نهائي القرن"، اليوم الخميس 27 نوفمبر، عندما توّج الأهلي باللقب التاسع في مسيرته.

وخلال الخمس سنوات الماضية، رحل جميع لاعبي الزمالك الذين خاضوا نهائي القرن، فيما لم يتبقَّ سوى 4 لاعبين في صفوف الأهلي.

وخاض الزمالك نهائي القرن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد - إسلام جابر

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد - أشرف بن شرقي

فيما لعب الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: مروان محسن - جونيور أجاي - حسين الشحات

وبالنسبة للاعبي الزمالك، يلعب الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في صفوف الأهلي حاليًا، فيما يلعب باقي اللاعبين في الأندية التالية: محمد أبو جبل في مودرن سبورت، محمد عبد الغني في غزل المحلة، إسلام جابر في المقاولون العرب، أحمد عيد في المصري البورسعيدي، محمود علاء في الاتحاد السكندري، وفرجاني ساسي في الغرافة القطري.

فيما اعتزل محمود شيكابالا صاحب هدف الزمالك الوحيد في نهائي القرن، وما زال طارق حامد من دون نادٍ حتى الآن، بعد رحيله عن ضمك السعودي.

وفيما يخص الأهلي، ما زال الرباعي محمد هاني، محمد مجدي أفشة، محمد الشناوي، وحسين الشحات في صفوف الفريق، بينما اعتزل أيمن أشرف.

ويلعب باقي اللاعبين في الأندية التالية: عمرو السولية في سيراميكا كليوباترا، علي معلول في الصفاقسي التونسي، مروان محسن في مودرن سبورت، حمدي فتحي في الوكرة القطري، وجونيور أجاي في الوحدات الأردني.

