"نزيف بالمخ".. آخر تطورات الحالة الصحية لابن عماد النحاس

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟

شهدت الساعات الماضية، تعرض محمد عماد النحاس، نجل مدرب الأهلي السابق والزوراء العراقي الحالي، لحادث سير أدي لدخوله غرفة العمليات بإحدى المستشفيات.

وكان الزوراء العراقي قد أعلن اليوم الأربعاء، عن سفر مدرب الفريق عماد النحاس إلى مصر بعد تعرض نجله لحادث سير ودخوله العناية المركزة.

وقال مصدر أن نجل النحاس يعاني من نزيف وارتجاج بالمخ بعد الحادثة التي تعرض لها.

وأضاف: "هناك بعض الكسور أيضًا في جسد نجل النحاس، ولكن يتم الآن التعامل مع نزيف المخ حتى تستقر حالته".

جدير بالذكر أن النحاس تولي القيادة الفنية لفريق الزوراء العراقي مطلع الموسم الجاري، وذلك بعد رحيله عن تدريب الأهلي.

إقرأ أيضًا..

خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟