أسدل الستار عن أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، والمنشطات، بقرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر مطلع لمصراوي، إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أبلغت الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بناءً على التحاليل التي خضع لها اللاعب.

بداية أزمة رمضان صبحي والمنشطات

في مارس 2024، لمح الإعلامي أحمد شوبير، بإيجابية عينة منشطات أحد لاعبي الدوري المصري، قائلا: "أنا مش بتاع فضايح، فيه لاعب دولي مهم جدا لم يتواجد في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكله في المنشطات، عارف القصة والعينة حصل فيها إيه ولكن عنده مشكلة ولكن المرادي مشكلة كبيرة".

وأضاف: "اللاعب ده كان عنده قبل كده مشكلة في المنشطات وعدت ومتوقفش ولهذا السبب يتم عمل له اختبار كل شهرين، أرجو من الله أن تنتهي الأزمة على خير لأنه لاعب حدوته ومهم جدا والموضوع صعب شوية".

وفي 31 مارس 2024، أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم آنذاك، جمال علام، تلقيه اخطارا من منظمة المنشطات، بإيجابية عينة رمضان صبحي.

احتجاج بيراميدز

احتج نادي بيراميدز، في بيان رسمي، على تصريحات جمال علام، قائلا: "أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها و الغرض الحقيقي منها ومؤكداً أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

إيقاف رمضان صبحي 3 أشهر

وفي أبريل 2024، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف رمضان صبحي، قبل أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب بعد 3 أشهر.

وقالت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي: "تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مساء الثلاثاء 16 يوليو 2024 قرار لجنة الاستماع التابعة لها في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة، والذي نص على اكتشاف غير نمطي".

وأضاف البيان: "ذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقاً للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، قررت لجنة الاستماع بالأغلبية عدم فرض عقوبة على اللاعب. والرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب".