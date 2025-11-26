قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز لمدة 4 سنوات.

وأكد مصدر مطلع، أن الوكالة أخبرت الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار إيقاف رمضان صبحي، بناء على التحاليل التي خضع لها اللاعب مؤخرا.

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.