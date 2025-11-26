مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

لبنان

0 0
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كتب : محمد خيري

04:50 م 26/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي (3)_2
  • عرض 15 صورة
    حبس رمضان صبحي (1)
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي (6)_5
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    احتفال رمضان صبحي مع مايلي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا2
  • عرض 15 صورة
    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز لمدة 4 سنوات.

وأكد مصدر مطلع، أن الوكالة أخبرت الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار إيقاف رمضان صبحي، بناء على التحاليل التي خضع لها اللاعب مؤخرا.

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي إيقاف رمضان صبحي الوكالة الدولية للمنشطات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر