"من العمرة".. دودو الجباس يدعم رمضان صبحي بعد حبسه

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

إنجازات غير مسبوقة.. عام التحول الكبير لاتحاد الجودو تحت قيادة محمد مطيع

دعم دودو الجباس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، زميله بالفريق رمضان صبحي، بعد حبسه في قضية تزوير حضوره الامتحانات.

ونشر دودو الجباس، صورته مع رمضان صبحي أثناء تأديتهما لمناسك العمرة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إن مع العسر يسر".

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، حجز الحكم في قضية رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات بأحد المعاهد، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.



اقرأ أيضًا:

تصنيفات كأس العالم 2026.. هل نشهد مجموعة "الموت" في البطولة؟



السفير في استقبالهم.. وصول بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة شاقة



