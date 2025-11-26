مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"من العمرة".. دودو الجباس يدعم رمضان صبحي بعد حبسه

كتب : هند عواد

02:20 م 26/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    حبس رمضان صبحي (1)
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي (2)_1
  • عرض 12 صورة
    قضية رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    دودو الجباس يدعم رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي مع منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 12 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    احتفال رمضان صبحي مع مايلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعم دودو الجباس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، زميله بالفريق رمضان صبحي، بعد حبسه في قضية تزوير حضوره الامتحانات.

ونشر دودو الجباس، صورته مع رمضان صبحي أثناء تأديتهما لمناسك العمرة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إن مع العسر يسر".

دودو الجباس يدعم رمضان صبحي

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، حجز الحكم في قضية رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات بأحد المعاهد، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.


اقرأ أيضًا:

تصنيفات كأس العالم 2026.. هل نشهد مجموعة "الموت" في البطولة؟

السفير في استقبالهم.. وصول بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة شاقة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي دودو الجباس حبس رمضان صبحي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر