ثروة قومية ووقوف على الكرة.. التحولات الدرامية في مسيرة رمضان صبحي

في عام 2020، تحولت مسيرة لاعب شاب، كان يعتبره البعض "ثروة قومية"، بل قال عنه حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي، إنه بإمكانه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

رمضان صبحي صاحب الـ28 عاما، يقبع حاليا في محبسه، على تهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ قررت المحكمة تأجيل جلسته إلى يوم 30 ديسمبر.

رمضان صبحي.. خليفة محمد صلاح والنني

بالعودة إلى نقطة البداية، وبالتحديد في نهايات عام 2015، كان اسم رمضان صبحي بارزا، ومرتبطا بالأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع لاعب الأهلي الشاب حينها. وكان رمضان صاحب الـ19 عاما وقتها يشارك مع الأحمر بشكل أساسي للموسم الثاني على التوالي.

وازدادت شعبية رمضان صبحي، بتألقه في مباريات القمة ضد الغريم التقليدي الزمالك، وحركته الشهيرة المكررة، بالوقوف على الكرة. اللقطة التي زادت من تقربه لجماهير الأحمر وزاردت من رصيد كراهيته عند جماهير الأبيض.

رمضان صبحي.. ثروة قومية

ومع بداية عام 2016، ارتبط اسم رمضان صبحي بالأندية الكبرى، فكانت الكرة المصرية تتهيأ لنجم جديد في الملاعب العالمية، ليخلف محمد النني لاعب أرسنال آنذاك، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وفي لقاء تلفزيوني، قال المحلل الرياضي خالد بيومي، إن رمضان صبحي ثروة قومية، يجب مراعتها بشكل جيد.

وأكد حسام حسن أسطورة منتخب مصر السابقة، ومدرب الفراعنة الحالي، على أهمية رمضان صبحي، قائلا في لقاء سابق: "بإمكانه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني".

بداية الحلم

وبالفعل انتقل رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي، عندما تعاقد معه ستوك سيتي مقابل 6 ملايين يورو، وقال وكيله نادر شوقي وقتها: "إنجلترا كلها ستقف على الكرة بعد عام واحد".

وفي أول مباراة لستوك سيتي بالدوي موسم 2016-2017، كان رمضان صبحي خارج القائمة، وفي المباراتين التاليتين كان بديلا، وبعدها اختفى اللاعب لست مباريات متتالية، إما على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة.

وفي يوم 31 أكتوبر 2016، وضع رمضان صبحي بصمته الأولى مع الفريق، بالتحديد في لقاء سوانزي سيتي، عندما شارك كبديل، وراوغ داخل منطقة الجزاء وسدد على المرمى، لتصطدم الكرة بأحد لاعبي المنافس وتسكن الشباك. لم يُحتسب الهدف لصبحي، لكنه كان أول هدف يتسبب فيه.

واستمرت معاناة رمضان صبحي في الاحتراف، وانتهى موسم 2016، بمشاركة اللاعب في 17 مباراة بالدوري وصناعته لهدفين فقط، دون تسجيل أي أهداف.

وقبل بداية موسم 2017، أعلن ستوك سيتي تمديد عقد رمضان صبحي حتى عام 2022، إلا أن هذا القرار لم يغير شيئا في مشواره، إذ احتضنته مقاعد البدلاء في أولى مباريات الموسم، وازدادت الأمور سوءًا.

وبعد مرور 11 جولة بالموسم، لعب رمضان 3 مواجهات أساسيا فقط، وشارك كبديل في 4 مباريات، ولم يقدم شيئا بارزا.

وفي موسم 2018 انتقل إلى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعدها عاد من جديد إلى القلعة الحمراء، لكن على سبيل الإعارة.

الأهلي يحاول لعودة رمضان صبحي

حاول الأهلي شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، إلا أنه تلقى الصدمة يوم 12 أغسطس 2020، عندما رفض اللاعب الاستمرار مع الأحمر، وانتقل إلى بيراميدز.

وقال الأهلي في بيان رسمي وقتها: "رمضان صبحي أبلغنا برغبته فى الانتقال لصفوف بيراميدز، النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي، بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلي فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى، ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته".

وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد تأخرت فى البداية بعض الوقت؛ لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن هيدرسيفلد طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني".

وأوضح: "نظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هيدرسفيلد ثم تلقى الأهلي موافقة من هيدرسفيلد على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب، وتم الاتفاق على حقوقه الماليه ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هيدرسفيلد طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين؛ لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير".

واختتمت الأهلي: "وبناءً على ذلك طلب النادي الأهلي من هيدرسفيلد، فى مكاتبة رسمية، استمرار موافقته التى أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لا سيما أنه مملوك لنادي هيدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها".

اختفاء رمضان صبحي التدريجي

مع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، اختفى بريق اللاعب تدريجيا، إذ أن الفريق كان ما زال في مراحل التكوين، ويحاول جاهدا للمنافسة على البطولات، التي ظلت غائبة عنه لمدة 4 سنوات.

أزمة المنشطات

خلال وجود رمضان صبحي مع بيراميدز، تعرض لأزمة تسببت في إيقافه، وذلك بإيجابية عينة المنشطات، ومازالت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تحقق في الأمر حتى الآن.

العودة للبطولات

ومع بداية الموسم الحالي، توج رمضان صبحي بأولى بطولاته مع بيراميدز، عندما توج بدوري أبطال أفريقيا، واحتفل بالكأس و"السيجار"، وبعدها فاز بكأس السوبر الأفريقي، قبل أن يتعرض لأزمته الأخيرة التي تسببت في حبسه.

