هل سيعود وسام أبو علي للأهلي؟.. رد حاسم من مسؤول القلعة الحمراء

كتب : مصطفى الجريتلي

02:09 م 25/11/2025

وسام أبو علي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما يتم ترديده بخصوص اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المحترف بصفوف كولومبوس كرو الأمريكي من العودة لصفوف القلعة الحمراء.

إحصائيات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام الذي رحلّ عن الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية لصفوف كولمبوس كرو خاض بقميص القلعة الحمراء 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

وقال يوسف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:"لا أعتقد أن وسام سيعود مجددًا للأهلي ولكننا لم نناقش خلال الفترة الجارية فكرة عودته مرة أخرى للفريق.

وأتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"كل شيء وارد وارد في كرة القدم وأي قرار لا يتخذه فرد واحد ولكن يشارك فيه الجميع".

إحصائيات وسام أبو علي مع كولومبوس كرو

صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص كولومبوس كرو منذ انضمامه بـ 5 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وسام أبو علي الأهلي إحصائيات وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي الدوري الأمريكي صفقات الأهلي

