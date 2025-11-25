مباريات الأمس
إعلان

فني أم إداري؟.. حازم إمام يختار المنصب الأفضل لشيكابالا مع الزمالك

كتب : مصراوي

12:23 م 25/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يطالب العديد من جمهور كرة القدم بنادي الزمالك، بإسناد إحدى المهام الفنية أو الادارية للاعب الفريق السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، بعد المسيرة الطويلة التي قضاها بقميص الفارس الأبيض.

في هذا السياق، أكد حازم إمام، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن شيكابالا هو الأنسب لرئاسة نادي الزمالك في المستقبل، مؤكدًا أنه يمتلك فهمًا كبيرًا لكرة القدم إلى جانب قدرات إدارية واضحة.

وأضاف خلال تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك يوم أمس الإثنين:" وضع شيكابالا في منصب المدير الفني سيكون ظلمًا له، لأن دوره الإداري وفهمه لطبيعة النادي سيمنحاه أفضلية كبيرة في اختيار الكوادر وبناء منظومة ناجحة".

وأتم إمام تصريحاته بقوله:"شيكابالا الأفضل لرئاسة نادي الزمالك، لأنه فاهم كرة بدرجة كبيرة، لكنه في نفس الوقت شاطر إداريًا بشكل واضح، وسيُظلم لو تم وضعه في دور المدير الفني، بينما فهمه للعبة سيساعده كثيرًا في اختيار الكوادر المناسبة للنادي".

شيكابالا حازم إمام الزمالك

