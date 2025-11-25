شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد عبدالجابر وكيل مدافع البنك الأهلي محمود الجزار حقيقة ما يُثار بخصوص وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع موكله.

وقال عبدالجابر في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس الإثنين:"الأهلي فاوضنا بالانتقالات الصيفية الماضية ونادي البنك الأهلي قرر تأجيل الأمر بسبب نصف نهائي ونهائي كأس الرابطة ولكن الأهلي كان يستعجل الصفقة بسبب بطولة كأس العالم للأندية وفي النهاية لم يحدث نصيب".

وأشار وكيل محمود الجزار إلى أن هناك اهتمام من ناديين كبار من الثلاثي الأهلي، الزمالك وبيراميدز خلال الفترة الماضية ولكنهما لم يتحدثا مع إدارة البنك الأهلي حتى الآن.

وأتم عبدالجابر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي البنك الأهلي سيمدد تعاقده مع محمود الجزار حتى يستفيد من بيعه بشكل جيد وسيتم حسم الأمر بفترة التوقف الدولي المقبلة.

إحصائيات محمود الجزار مع البنك الأهلي

محمود الجزار شارك خلال الموسم الجاري بقميص نادي البنك الأهلي بـ 7 مباريات بواقع 454 دقيقة لعب.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا كان قد انضم لفريق الشباب بالنادي الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 2017/18 قادمًا من كهرباء الإسماعيلية ثم خرج الموسم التالي معاراً لصفوف الجونة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية بعد استعارته مرة ثانية.

ورحل الجزار عن صفوف الجونة بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 لينضم لصفوف البنك الأهلي.

يذكر أن اللاعب قد شارك في مباراتين مع الفريق الأول للنادي الأهلي.

