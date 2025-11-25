مباريات الأمس
أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

12:54 ص 25/11/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والاتحاد في دوري السلة

استنكر عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، ما حدث في مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، خلال نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وكان النادي الأهلي قد توّج بدوري المرتبط لكرة السلة مساء الإثنين بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2، إن مشكلته هي أن رئيس نادي الاتحاد وفريقه تركونا ونحن في الملعب:" اجتمعنا لدراسة الموقف ولم يكن رئيس نادي الاتحاد معنا بالاجتماع وأغلقنا على أنفسنا لنتخذ القرار".

وتابع رئيس نادي الاتحاد:" اجتمعنا لنأخذ القرار وفوجئنا برحيل نادي الاتحاد بالكامل ولم نعلم برحيله وهذا قرار غير صحيح وحين أراد رئيس نادي الاتحاد دخول الاجتماع في البداية منعناه هو وممثل الأهلي وطالبناهما بالانتظار حتى نُصدر القرار".

وأردف:" لن أتحامل على نادي الاتحاد أو الأهلي ولكن هناك لائحة تنص على أن نادي الاتحاد إن لم يتواجد فهو منسحب".

وأتم: "قررنا إخلاء جماهير النادي الأهلي والاتحاد من المدرجات وأخلينا المدرجات فكان المفروض أن تقام المباراة ولكن لم يتواجد نادي الاتحاد".

يذكر أنه مع نهاية مباراة فريقي تحت 18 عامًا ظهر لاعب الاتحاد وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

سلة الاتحاد عمر مصيلحي سلة الأهلي دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي الاتحاد

