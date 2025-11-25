أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

"أكبر عقوبة في تاريخ النادي".. رئيس الاتحاد يعلق على أحداث نهائي دوري المرتبط

استنكر عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، ما حدث في مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، خلال نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وكان النادي الأهلي قد توّج بدوري المرتبط لكرة السلة مساء الإثنين بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2، إن مشكلته هي أن رئيس نادي الاتحاد وفريقه تركونا ونحن في الملعب:" اجتمعنا لدراسة الموقف ولم يكن رئيس نادي الاتحاد معنا بالاجتماع وأغلقنا على أنفسنا لنتخذ القرار".

وتابع رئيس نادي الاتحاد:" اجتمعنا لنأخذ القرار وفوجئنا برحيل نادي الاتحاد بالكامل ولم نعلم برحيله وهذا قرار غير صحيح وحين أراد رئيس نادي الاتحاد دخول الاجتماع في البداية منعناه هو وممثل الأهلي وطالبناهما بالانتظار حتى نُصدر القرار".

وأردف:" لن أتحامل على نادي الاتحاد أو الأهلي ولكن هناك لائحة تنص على أن نادي الاتحاد إن لم يتواجد فهو منسحب".

وأتم: "قررنا إخلاء جماهير النادي الأهلي والاتحاد من المدرجات وأخلينا المدرجات فكان المفروض أن تقام المباراة ولكن لم يتواجد نادي الاتحاد".

يذكر أنه مع نهاية مباراة فريقي تحت 18 عامًا ظهر لاعب الاتحاد وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"هداف متصدر الدوري".. من هو زكريا الدهشوري المرشح للانضمام للأهلي؟

بعد قرار فيفا .. كم يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد؟