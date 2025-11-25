خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن صلاح الدين مصدق المدافع المغربي داخل القلعة البيضاء، فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صلاح مصدق يفسخ عقده رسمياً مع الزمالك من طرف واحد، والنادي ينتظر الإخطار الرسمي".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق: "أن وكيل المغربي صلاح مصدق أرسل إنذارا إلى الفارس الأبيض، بفسخ تعاقد اللاعب في الفترة المقبلة، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ولم يظهر المدافع المغربي رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي كثيرا، حيث اكتفى بالمشاركة مع الفريق في 4 مباريات فقط بمختلف البطولات.

وبشكل عام شارك مصدق رفقة الفارس الأبيض، من الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي، في 16 مباراة فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

