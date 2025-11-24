هل إيقاف قيد الزمالك 3 فترات نهائيًا؟.. مصدر مسؤول يرد

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة ما يتردد عن كون قرار فيفا الأخير بوقف القيد لهم لثلاث فترات نهائيًا.

سبب إيقاف قيد الزمالك

وكان فيفا قد أعلن عبر موقعه الرسمي في وقت سابق من اليوم الإثنين إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات، للتعرف على السبب.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن حال دفع الزمالك المبلغ المستحق في القضية التي تسببت في الإيقاف سيتم رفع القيد تلقائيًا.

إيقاف قيد الزمالك

ولا تعد هذه هي القضية الأولى التي يتم بها إيقاف قيد الزمالك إذ سبق وأعلن فيفا عبر موقعه إيقاف القيد بالزمالك بـ 4 أربعة قضايا سابقة ثلاثة منها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري ورابعة بتاريخ 6 من الشهر ذاته بسبب المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

