بعد إعلان إصابته.. كم مباراة سيغيبها محمد الشناوي عن الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:51 م 24/11/2025

اللاعب محمد الشناوي

تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين، نبًا صادمًا بعد الكشف عن تفاصيل إصابة حارس الفريق محمد الشناوي، والتي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي أحمد جاب الله، أن الشناوي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، وبالتالي سيفقد الفريق جهوده في الفترة القادمة.

ما المباريات التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي؟

من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة واحدة أخري قبل فترة التوقف التالية في شهر ديسمبر بسبب انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وبالتالي سيغيب الشناوي عن صفوف المارد الأحمر في مباراه المقبلة، والتي ستكون أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش المغربي يم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، ثم يعقبها التوقف الدولي.

محمد الشناوي النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا

