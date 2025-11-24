مباريات الأمس
عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي وثنائي الفريق

كتب : محمد القرش

01:42 م 24/11/2025
كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، كابتن الفريق، أكدت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، التي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي أن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية، بينما كشفت الفحوصات إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفق البرنامج الطبي الخاص به، تمهيدًا لاستعادته للياقته والعودة للمشاركة مع الفريق.

وفاز الأهلي على نظيره شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

