كتب- محمد عبدالهادي:

قدمت الأندية المصرية بداية قوية في افتتاح مشوارها بمرحلة المجموعات، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، بعد تحقيق أربعة انتصارات، وحصد العلامة الكاملة.

ويشارك هذا الموسم كل من الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك في كأس الكونفدرالية كلا من الزمالك والمصري البورسعيدي.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، ماذا قدمت الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية:

في دوري أبطال أفريقيا افتتح الأهلي مشواره بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف ليحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة.

وواصل بيراميدز حامل اللقب الظهور المميز بفوز عريض على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة وقعها أحمد عاطف الذي سجل هاتريك دون أن تهتز شباكه.

وفي بطولة الكونفدرالية نجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على زيسكو الزامبي بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط ويحافظ في الوقت ذاته على نظافة شباكه.

واخيرا حقق المصري البورسعيدي بداية إيجابية بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف، مسجلا هدفين واستقبل هدفا واحدا ليضع نفسه في دائرة المنافسة مبكرا على صدارة المجموعة.

لتنتهي الجولة الأولى بتفوق الأندية المصرية الأربعة وتسجيلها عشرة أهداف مقابل استقبال ثلاثة فقط، معلنة جاهزيتها للظهور بقوة في سباق البطولتين خلال الأسابيع المقبلة.