الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الأبيض، خلال المباراة التي جمعتهما بزيسكو الزامبي اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الجهاز أن الإصابة تتعلق بالركبة، وهو ما تتطلب نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة لإجراء فحوصات دقيقة.

وكان دونجا تعرض للإصابة في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليغادر الملعب ويشارك محمود جهاد بدلاً منه.

والجدير بالذكر أن الأبيض حقق فوزاً على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.