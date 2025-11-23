طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة شبيبة القبائل.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي كان قد فاز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي شهدت إصابة محمد الشناوي واستبداله بمصطفى شوبير.

طبيعة إصابة محمد الشناوي

وأشار جاب الله، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الفريق أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى إلى أن حارس مرمى الأهلي سيخضع لأشعة على العضلة الضامة خلال الساعات القادمة لمزيد من الاطمئنان على حالته الطبية، وتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

"قصص متفوتكش".. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي.. ورسائل نجوم الأهلي لإمام عاشور



