مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

كتب : مصطفى الجريتلي

10:00 ص 23/11/2025

محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة شبيبة القبائل.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي كان قد فاز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي شهدت إصابة محمد الشناوي واستبداله بمصطفى شوبير.

طبيعة إصابة محمد الشناوي

وأشار جاب الله، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الفريق أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى إلى أن حارس مرمى الأهلي سيخضع لأشعة على العضلة الضامة خلال الساعات القادمة لمزيد من الاطمئنان على حالته الطبية، وتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:
ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

"قصص متفوتكش".. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي.. ورسائل نجوم الأهلي لإمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الأهلي إصابة محمد الشناوي مصطفى شوبير نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم