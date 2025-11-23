"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حبس رمضان صبحي ورسائل نجوم الأهلي لزميلهم إمام عاشور بعد عودته للملاعب مرة أخرى.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"طفلين وأخت".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة رمضان صبحي

تصدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، المشهد في الوسط الرياضي المصري، خلال الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة باستمرار حبسه، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، للتعرف على عائلته.. اضغط هنا

15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

مر علي فريقي الأهلي والزمالك، العديد من اللاعبين اللذين ارتدوا قميص قطبي الكرة المصرية، ولكن سريعًا ما انتهت مسيرتهم واختفوا في طي النسيان، للتعرف عليهم.. اضغط هنا

5 رسائل من نجوم الأهلي إلى إمام عاشور بعد عودته

احتفى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة نجم وسط الفريق إمام عاشور للمشاركة في المباريات بعد غياب لفترة طويلة، بسبب إصابته بفيروس A، للاطلاع على رسائلهم.. اضغط هنا

شخصيته تغيرت 90% .. تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن علاقته بإبراهيم فايق

تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر لقائه في برنامج خلاصة الكلام مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "النهار" عن علاقته بالإعلامي إبراهيم فايق، للاطلاع على تعليقه.. اضغط هنا

أعيدو كلوب.. كيف تفاعل جمهور ليفربول مع الهزيمة بثلاثية من نوتنجهام فورست؟

وجه جمهور ليفربول انتقادات حادة للمدرب والاعبين بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نوتينجهام فورست بثلاثية في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، للاطلاع على رسائلهم.. اضغط هنا

من اتهام بالتزوير إلى الحبس.. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي نجم بيراميدز

حاز رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، باهتمام كبير خلال الساعات الماضية، من قبل كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، بعد قرار استمرار حبسه، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس، لاطلاع على قصته الكاملة.. اضغط هنا

حسين لبيب: نناشد الرئيس بحل أزمة الزمالك مثلما حل مشكلة غزة

طالب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، عبر مداخلته الهاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر لنادي الزمالك بعين الاعتبار، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

بينهم نجوم أهلي وزمالك.. 19 صورة لنجوم كرة القدم احتفلوا بخطوبتهم في 2025

شهد عام 2025، اعلان العديد من نجوم كرة القدم بدخولهم عش الزوجية وإعلان خطوبتهم مع شركاء حياتهم، وآخرهم كان النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، للتعرف عليهم.. اضغط هنا

تريزيجيه يوجه رسالة خاصة إلى أحمد سيد زيزو

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، بعد مباراة الفريق أمس أمام شبيبة القبائل بدوري الأبطال، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

5 صور لاحتفال شريف إكرامي بعيد ميلاد نجله

احتفل شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بعيد ميلاده نجله أمس، من خلال مجموعة من الصور لهما معا، لمشاهدتها.. اضغط هنا