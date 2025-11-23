مباريات الأمس
شخصيته تغيرت 90% .. تعليق مفاجيء من أحمد شوبير عن علاقته بإبراهيم فايق

كتب - محمد عبد السلام:

03:47 ص 23/11/2025
تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر لقائه في برنامج خلاصة الكلام مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "النهار" عن علاقته بالإعلامي إبراهيم فايق.

وقال شوبير: "إبراهيم عمره ما ذكر اسمي في برنامج، وإبراهيم مشهد عجيب وغريب، وأنا قولت قبل كده أنا بحبه و مقتنع بموهبته لكن فيه تغير كبير في شخصيته".

وتابع: "إبراهيم تغير تماما بنسبة 90%، وأنا قولت عليه إنه متربي وأبوه مربيه كويس وموهوب وشاطر ومازلت عند رأيي".

واختتم: "لابد دائما وأبدا أن تتذكر بكل الخير والحب والوفاء أي انسان ساعدك مش مهم أنا لكن أي حد، ومش هنكر إني بحبه بس عنده تغير كبير أوي في شخصيته".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير إبراهيم فايق الأهلي منتخب مصر

