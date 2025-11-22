الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

شهدت كرة القدم المصرية خلال ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين أحداث ساخنة، بعد أن اندلعت مشاجرتان في لقائين مختلفين ببطولتي الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول المشاجرات داخل الملاعب.

في دوري الدرجة الثانية، اندلعت مشاجرة عقب انتهاء مباراة الترسانة أمام المنصورة بالتعادل السلبي 0-0، حيث اشتبك جماهير نادي المنصورة على المدير الفني للفريق المدرب ياسر عبد الواحد، وذلك اعتراضا على نتيجة المباراة.

أما في دوري الدرجة الثالثة، فقد شهدت مباراة القناطر الخيرية أمام فريق جي مشاجرة كبيرة بين لاعبي الفريقين، ما تسبب في تعطيل اللقاء وخلق حالة من الفوضى داخل الملعب.

وبناء على الأحداث التي شهدتها مواجهة جي والقناطر، تقدم نادي القناطر بعدة شكاوى رسمية، ما ترتب عليه إقالة المدير الفني لفريق جي، إبراهيم صلاح.

وانتهت مباراة القناطر الخيرية وفريق جي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ضمن مواجهات دوري القسم الثالث المصري.

