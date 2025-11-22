شخصيته تغيرت 90% .. تعليق مفاجيء من أحمد شوبير عن علاقته بإبراهيم فايق

تب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول٠

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة، بينما يدخل نوتنجهام اللقاء وهو يحتل المركز قبل الأخير برصيد ٩ نقاط٠

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".