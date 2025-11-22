مباريات الأمس
موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

04:58 ص 22/11/2025
تب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول٠

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة، بينما يدخل نوتنجهام اللقاء وهو يحتل المركز قبل الأخير برصيد ٩ نقاط٠

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مباريات اليوم مباراة ليفربول اليوم

إعلان

إعلان

