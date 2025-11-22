أول تعليق من مؤمن عبد الغفار بعد تعادل الترسانة مع المنصورة

أكد مؤمن عبد الغفار المدير الفني لفريق الترسانة، أن التعادل مع المنصورة أمس الجمعة، لم يكن نتيجة مرضية لجماهير الشواكيش وأن الفريق كان بحاجة للنقاط الثلاث مهمين في مشواره.

وقال عبد الغفار في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن المنصورة فريقا قويا وبه لاعيبه جيدة وخصما عنيدا وفريق لدية جماهير واسما كبيرا في الدوري المصري.

وأضاف:"هدفنا كان الفوز بالثلاث نقاط عشان نبدأ نصعد في المراكز الأمامية ونبقى في المقدمة".

وتابع: "كنا ممكن نكسب في أي وقت لكن الفريق ضيع ثلاث أربع فرص محققة وكان يمكن أن يفوز في الدقيقة الأخيرة، الترسانة كان ممكن تخسر في آخر دقيقة أيضاً.

وواصل: "اللاعبين أهدروا الكثير من الفرص السهلة في المباراة، وكان من الممكن أن يحرز الثنائي أوتو، كمارا وعمر، لكن لم يحالفهم التوفيق".

وأردف: "الهدف الأساسي الذي يفكر فيه الفريق هو "الصعود" إلى الدوري المصري الممتاز رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق".

واختتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر للاعبين: "هنركز في اللي جاي إن شاء الله، وبإذن الله وربنا يكرمنا في المباراة اللي جاية ونعوض مباراة اليوم ".

وانتهت مباراة الترسانة أمام نظيره المنصورة بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور الثالث عشر في دوري المحترفين.

