ياس توروب: "طوينا صفحة السوبر.. وجماهير الأهلي تمنحنا الدوافع"

تحدث الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في افتتاح دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهلي يخوض مباراة شبيبة القبائل وسط أجواء مميزة بعد الفوز بكأس السوبر، وعودة اللاعبين الدوليين الذين كانوا مع منتخباتهم، تركيزنا كبير في المباراة، وعملنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد لها، فنحن نبدأ مرحلة جديدة في بطولة إفريقيا، والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، فالفريق يسعى للفوز بجميع المباريات، خاصة التي تقام على ملعبنا، وأتمنى من جماهير الأهلي العظيمة أن تساندنا غدا لتحقيق الفوز".

وأضاف: "دائما أتمنى وجود أكبر قدر من الجماهير؛ لأن ذلك يمنحنا دوافع كبيرة، ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج. والتركيز حاليا على تطوير وتحسين الأداء، والأهلي جاهز لمواجهة أي سيناريوهات، وهناك بعض الفرق التي تميل إلى الأداء الدفاعي بشكل أكبر من التحولات الهجومية، ولذلك نعمل على خلق الفرص بكثافة".

وواصل: "بالفعل قدمنا أداءً مميزًا في بطولة السوبر، وبعدها شارك عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات مع المنتخبات، وقد عملنا خلال هذه الفترة على تقييم ما قمنا به، ولكني اعتدت عدم التوقف عند الماضي، لذلك طوينا صفحة بطولة كأس السوبر وتركيزنا أكبر على المباريات القادمة".

واختتم توروب: "أعرف تاريخ النادي الأهلي والضغوط العديدة التي تصاحب العمل به، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، نقوم بتقييم أداء كل لاعب، ونعمل بشكل منظم ومحترف، ونقوم بالتنسيق مع المنتخبات المختلفة، ومع الوقت والعمل سويا سوف نحقق المزيد من البطولات".

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول