مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

منعته هو وعمرو وردة.. ربيع ياسين يكشف تفاصيل صادمة عن كهربا

كتب : محمد عبد الهادي

06:13 ص 21/11/2025
    ربيع ياسين
    ربيع ياسين لاعب الأهلي السابق
    ربيع ياسين
    ربيع ياسين
    ربيع ياسين
    ربيع ياسين غاضباً : أعمل تحت ضغط شديد .. وليس من حق علام التحدث عن الأمور الفنية
    ربيع ياسين يُجيب.. كيف تلعب مصر أمام غانا؟

كشف ربيع ياسين، المدرب السابق لمنتخبات الشباب، عن تفاصيل غير مسبوقة حول مدى صرامته في فرض الانضباط على الأجيال التي دربها.

وأكد ربيع ياسين خلال ظهوره مع عبدالرحمن مجدي ان مدرب المنتخبات يجب ان يمتلك "شخصية قوية جداً" وربط ياسين بين هذه الصرامة والنجاح الذي حققه مع جيل 93/94 الذي فاز بكأس أفريقيا 2013.

وقال ربيع ياسين: " كهربا في بداية مشواري تعبني جدا، لحد ما انا منعته من سفرية بسبب تأخيره من إحدي التمارين هو وعمرو وردة".

وواصل: " خدت القرار الصح باستبعادهم وكانت سبب كبير جدا في اصلاح كهربا بعد كده".

واختتم: "بعد الواقعة دي لما روحنا الجزائر كسبني البطوله".

أخبار

