منعته هو وعمرو وردة.. ربيع ياسين يكشف تفاصيل صادمة عن كهربا

كشف ربيع ياسين، المدرب السابق لمنتخبات الشباب، عن تفاصيل غير مسبوقة حول مدى صرامته في فرض الانضباط على الأجيال التي دربها.

وأكد ربيع ياسين خلال ظهوره مع عبدالرحمن مجدي ان مدرب المنتخبات يجب ان يمتلك "شخصية قوية جداً" وربط ياسين بين هذه الصرامة والنجاح الذي حققه مع جيل 93/94 الذي فاز بكأس أفريقيا 2013.

وقال ربيع ياسين: " كهربا في بداية مشواري تعبني جدا، لحد ما انا منعته من سفرية بسبب تأخيره من إحدي التمارين هو وعمرو وردة".

وواصل: " خدت القرار الصح باستبعادهم وكانت سبب كبير جدا في اصلاح كهربا بعد كده".

واختتم: "بعد الواقعة دي لما روحنا الجزائر كسبني البطوله".

