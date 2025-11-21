موعد ومكان جنازة مدرب الحراس نور الزاكي
كتب : محمد عبد الهادي
توفي اليوم الجمعة، الكابتن نور الزاكي مدرب حراس الألومنيوم، بعدما تعرض مؤخرًا لوعكة صحية أدت لوفاته.
وعاني نور الزاكي لإصابة تليف بالكبد أدت لتدهور حالته الصحية وحجزه بإحدى المستشفيات في صعيد مصر بمحافظة قنا، قبل أن يتوفى في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.
موعد ومكان جنازة نور الزاكي
نشر مؤمن نجل الراحل نور الزاكي تفاصيل جنازة والده وكتب عبر حسابه علي فيس بوك: "
"جنازة ابويا في صلاه الفجر في مسجد السيد عبد الرحيم القناوي ان لله وان اليه راجعون ادعو له برحمه والواجب في ديوان أبو الحسن بجوار عمر افندي".
