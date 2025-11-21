مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

موعد ومكان جنازة مدرب الحراس نور الزاكي

كتب : محمد عبد الهادي

05:48 ص 21/11/2025
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس
    نور الزاكي مدرب الحراس

توفي اليوم الجمعة، الكابتن نور الزاكي مدرب حراس الألومنيوم، بعدما تعرض مؤخرًا لوعكة صحية أدت لوفاته.

وعاني نور الزاكي لإصابة تليف بالكبد أدت لتدهور حالته الصحية وحجزه بإحدى المستشفيات في صعيد مصر بمحافظة قنا، قبل أن يتوفى في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

موعد ومكان جنازة نور الزاكي

نشر مؤمن نجل الراحل نور الزاكي تفاصيل جنازة والده وكتب عبر حسابه علي فيس بوك: "

"جنازة ابويا في صلاه الفجر في مسجد السيد عبد الرحيم القناوي ان لله وان اليه راجعون ادعو له برحمه والواجب في ديوان أبو الحسن بجوار عمر افندي".

