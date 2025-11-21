خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

تصدر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بعد الفيديو الذي ظهر خلاله يتحدث عن النادي الأهلي وجماهيره.

وأثارت تصريحات يحيى أبو الفتوح المتعلقة بالنادي الأهلي، خلال فيديو تم تداوله له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حالة من الغضب لدى جماهير المارد الأحمر، وكذلك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وبدأت الأزمة الخاصة بتصريحات نائب رئيس البنك الأهلي، بعد تسريب فيديو له، أكد خلاله "أن البنك الأهلي ناجح بشكل كبير بسبب أن أغلب قياداته زملكاويه".

تحرك من الأهلي ضد يحيى أبو الفتوح

واستكمل يحيى تصريحاته خلال الفيديو الذي نشر له، قائلا: "تراجع مستوى التعليم في مصر، هو السبب في أن معظم الشعب المصري أهلاوية".

وهذه التصريحات أثارت حالة من الغضب لدى مجلس إدارة المارد الأحمر، الذي تحرك بشكل فوري، متخذا كافة الإجراءات القانونية ضد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

وكلف مجلس إدارة الأهلي كلا المستشار محمد عثمان، بتقديم شكوى ضد يحيى لكلا من، وزير المالية أحمد كجوك، وزير التعليم محمد عبد اللطيف، وزير الرياضة أشرف صبحي، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام.

تعليق يحيى أبو الفتوح على أزمة التصريحات

وعقب انتشار أزمة تصريحاته بشكل كبير، خرج أبو الفتوح ليؤكد عدم قصده الإساءة إلى النادي الأهلي في الفيديو، الذي تم تداوله مؤكدا أن الأمر لا يتخطى أكثر من مداعبة.

وكتب أبو الفتوح عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين".

وأضاف: "كل الاعتذار، الاحترام، التقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها، كما تعودت في كل مراحل حياتي".

واختتم أبو الفتوح: "هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال من قام بالتسجيل والنشر دون إذن، حيث أنني لم أقصد الإساءة إلى جماهير الأهلى الغفيرة المحترمة".

