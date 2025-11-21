حل وحيد لمشاركة زيزو أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
كتب : نهي خورشيد
كشف الإعلامي جمال الغندور عن مدى جاهزية أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، بعد شعوره بآلام خفيفة خلال الأيام الماضية.
وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الطبي منح اللاعب مسكنات للسيطرة على الألم وضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل المباراة المهمة.
وأضاف أن الجهاز الفني يراقب حالة زيزو بشكل دقيق، مع إعداد برنامج خاص لتجهيزه قبل اللقاء، تفادياً لأي تفاقم محتمل في الآلام.
