حل وحيد لمشاركة زيزو أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

منعته هو وعمرو وردة.. ربيع ياسين يكشف تفاصيل صادمة عن كهربا

لاعب الأهلي السابق: "جراديشار لم يعوض وسام أبو علي حتى الآن"

"ضربوا لاعبنا".. أول تعليق لإبراهيم صلاح على "خناقة" مباراة جي والقناطر

كشف الإعلامي جمال الغندور عن مدى جاهزية أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، بعد شعوره بآلام خفيفة خلال الأيام الماضية.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الطبي منح اللاعب مسكنات للسيطرة على الألم وضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل المباراة المهمة.

وأضاف أن الجهاز الفني يراقب حالة زيزو بشكل دقيق، مع إعداد برنامج خاص لتجهيزه قبل اللقاء، تفادياً لأي تفاقم محتمل في الآلام.

اقرأ أيضًا:

15 صورة ترصد علاقة عصام صاصا بنجوم الأهلي والزمالك

