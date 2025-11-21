مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

حل وحيد لمشاركة زيزو أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 21/11/2025
    زيزو
    زيزو وإمام عاشور
    زيزو وإمام عاشور
    زيزو وامام عاشور
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو

كشف الإعلامي جمال الغندور عن مدى جاهزية أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، بعد شعوره بآلام خفيفة خلال الأيام الماضية.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الطبي منح اللاعب مسكنات للسيطرة على الألم وضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل المباراة المهمة.

وأضاف أن الجهاز الفني يراقب حالة زيزو بشكل دقيق، مع إعداد برنامج خاص لتجهيزه قبل اللقاء، تفادياً لأي تفاقم محتمل في الآلام.

اقرأ أيضًا:

15 صورة ترصد علاقة عصام صاصا بنجوم الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الأهلي وشبيبة القبائل أخبار الأهلي الأهلي اليوم دوري أبطال إفريقيا

أخبار

