يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، استعداداته للمشاركة في البطولة، بمواجهة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة مرتين.

ونعرض خلال السطور التالية ماذا قدم حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني بالنتائج كالتالي:

وخاض المنتخب المصري الثاني تحت قيادة حلمي طولان العديد من المباريات الودةي، حيث خاض الفراعنة 6 مباريات، حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في لقاء وحيد وحضر التعادل في مثله.

وجاءت نتائج منتخب مصر الثاني مع حلمي طولان كالتالي:

1 ـ مصر ضد تونس 1-0

2 ـ مصر ضد تونس 3-0

3 ـ مصر ضد البحرين 4-0

4 ـ خسر أمام المغرب 0-2

5 ـ الجزائر ضد مصر 2-3

6 ـ مصر ضد الجزائر 0-0