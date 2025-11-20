أعلن أيمن محمد محلل الأداء في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن الفريق بشكل رسمي، بعد رحلة استمرت لسبعة أشهر رفقة المارد الأحمر.

وكتب محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على ما وفقني إليه، خلال سبعة أشهر صنعت فيهم رحلة أعتز بها بين جدران نادينا الحبيب، النادي الذي كبرت على حبه وشرف لي أن أخدمه بكل ما أملك من جهد وانتماء".

وأضاف: "كانت فترة صعبة، لكن الصعاب هي التي تظهر معدن الرجال، وبفضل الله، رحلتي توجت بالفوز بالدوري والسوبر المحلي، في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ النادي.، قمت بدوري بكل قوة، وكنت حريصًا أن يكون لكل يوم لي داخل النادي قيمة وإضافة".

وتابع: "أغادر اليوم وأنا فخور بتركي سيرة مميزة، كاملة ومنظمة توثق كل لحظة من الفترة الماضية، عمل احترافي يحدث للمرة الأولى، واعتبره واجبًا تجاه الكيان قبل ما يكون إنجازًا شخصيًا، تشرفت بالعمل مع العديد من الأجهزة الفنية".

وواصل: "ضغط هائل وساعات عمل لا تنتهي، لكن الهدف كان واضحًا الفوز فقط، وإعادة الأهلي لصدارة الجدول، ونجحنا في المرتين، كان من دواعي فخري العمل مع المدير الفني الكبير يِاس توروب الذي قدر عملي وشهد بجودته، سواء في رحلة بوروندي أو مباراة الاتحاد، وكان قمة الاحترام حتى آخر لحظة".

واختتم أيمن تصريحاته: "أغادر وأنا مرفوع الرأس، بأثر واضح، وشغل مشرف وضمير مرتاح، لكن لكل قصة نهاية يرحل الجميع ويبقى الأهلي، ويبقى العمل ويبقى الأثر".

وكان أيمن عمل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة العديد من الأجهزة الفنية المختلفة، سواء الإسباني خوسيه ريبيرو أو المصري عماد النحاس، قبل أن يختتم مشواره مع الفريق بالتواجد في جهاز الدنماركي ياس توروب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن المارد الأحمر، تمكن من التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي بهدفين دون مقابل، بمجموع المباراتين.

