شيكابالا وعصام الحضري يرقصان بـ"الدف المغربي" على هامش حفل كاف

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، مقطع فيديو له رفقة شيكابالا لاعب الزمالك السابق، أثناء رقصهما على الأغاني الشعبية المغربي، على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وشارك ثلاثي منتخب مصر السابق، أحمد حسن وعصام الحضري وشيكابالا، في تقديم جوائز الأفضل في أفريقيا.

وظهر الحضري وشيكابالا، في مقطع الفيديو، وهما يرقصان رفقة مجموعة من الأشخاص الذين يغنون أغاني مغربية، باستخدام "الدف المغربي"، الذي أخذه الحضري ورقص به.

