"بعد تلقيه العروض".. الغندور يكشف تحرك أفشة تجاه الأهلي لتحديد مصيره

كتب : محمد خيري

12:36 م 20/11/2025

محمد مجدي أفشة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي تلقى عددا من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في يناير سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن أفشة ترك الأمر في يد النادي الأهلي والذي طلب بدوره وصول العروض بشكل رسمي لمناقشتها مع اللاعب ومع الجهاز الفني بقيادة توروب.

واختتم: "لجنة التخطيط بدورها ترى أن استمرار أفشة سيكون مفيدا أكثر من رحيله بسبب عدم وجود صانع ألعاب في الفريق سوى إمام عاشور، وأفشة ويأتي بعدهما زيزو الذي يجيد في نفس المركز".

الإعلامي خالد الغندور أفشة الأهلي

