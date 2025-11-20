أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مباراة جي كلوب والقناطر الخيرية، بدوري القسم الثاني، والتي شهدت أحداثا مأساوية بين اللاعبين والجهازين الفنيين.

وقالت لجنة المسابقات، في بيان رسمي: "قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإطلاع على تقارير الحكم ومراقبي مباراة جي والقناطر الخيرية يوم الثلاثاء بالدوري العام القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026، ما يلي: إيقاف الكابتن إبراهيم صلاح عبد الفتاح المدير الفني لنادي جي ثمانية مباريات بالإضافة إلى المباريات المتبقية له من العقوبة السابقة وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيها عشرة آلاف جنيها وذلك لنزوله أرض الملعب والاعتداء على أحد المنتمين بالرغم من إيقافه مما أدى إلى إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الضرب".

وأضاف: "نقل مباراتين النادي جي خارج ملعبه مع موافاتنا بالملعب البديل معتمد وموافقة صاحب الملعب والجهات الأمنية عليه، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخه وذلك نظراً لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات".

واختتم البيان: "توقيع غرامة مالية على نادي جي قيمتها 10000 جنيها (عشرة آلاف جنيها) لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات، على أن تسدد الغرامات المالية خلال أسبوعين من تاريخه لخزينة الاتحاد".

