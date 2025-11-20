مباريات الأمس
إعلان

"الكابتن قال كلمته".. حسام حسن وشوبير يشاركان في إعلان دعائي

كتب : هند عواد

11:26 ص 20/11/2025
    حسام حسن في إعلان جديد (6)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (5)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (2)
شارك الثنائي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، في إعلان دعائي لأحد كروت التقسيط.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو وهو يدرب مصطفى شوبير، ويطلب منه التركيز في الملعب وترك الطلبات، وقال الأول مازحًا: "إيه يا مصطفى ما تجري؟ والوالدة بتعمل إيه في المعسكر السري؟ عايزين نركز في البطولة.. بعد إذنك اطلعي بره".

وتم إرفاق مقطع الفيديو بتعليق: "الكابتن قال كلمته.. لو عايزين نكسب يبقى لازم نركز، وعشان كده محتاجين نفضي دماغنا للكورة عشان نجيب البطولة. ما تشغلش دماغك بأي حاجة ليها علاقة بالفلوس".

