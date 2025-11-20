"الكابتن قال كلمته".. حسام حسن وشوبير يشاركان في إعلان دعائي

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

شارك الثنائي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، في إعلان دعائي لأحد كروت التقسيط.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو وهو يدرب مصطفى شوبير، ويطلب منه التركيز في الملعب وترك الطلبات، وقال الأول مازحًا: "إيه يا مصطفى ما تجري؟ والوالدة بتعمل إيه في المعسكر السري؟ عايزين نركز في البطولة.. بعد إذنك اطلعي بره".

وتم إرفاق مقطع الفيديو بتعليق: "الكابتن قال كلمته.. لو عايزين نكسب يبقى لازم نركز، وعشان كده محتاجين نفضي دماغنا للكورة عشان نجيب البطولة. ما تشغلش دماغك بأي حاجة ليها علاقة بالفلوس".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق



"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو



