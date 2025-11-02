عبّر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال رؤوف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز مهم جدًا أمام فريق كبير مثل طلائع الجيش، نحن نتحمل المسؤولية في فترة حرجة، لكن لاعبي الزمالك رجال على قدر التحدي".

وأوضح المدرب أنه لم يجد الوقت الكافي لوضع نظام فني متكامل مع اللاعبين بسبب ضيق الجدول، مضيفاً:"الظروف الحالية أربكت الحسابات الفنية بعض الشيء، خاصة أن اللاعبين يفكرون أيضاً في بطولة السوبر المحلي المقبلة".

ووجّه عبد الرؤوف رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك، قائلاً:"أتمنى أن يدعم الجميع الفريق في هذه المرحلة، دعمهم ضروري للاعبين، وأشكر كل أبناء الزمالك الذين تواصلوا معي بعد تولي المهمة".

كما تحدث عن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري:"التحضيرات لمباراة بيراميدز ستكون مختلفة تماماً، نواجه فريق قوي وعلينا أن نستعد بأفضل شكل ممكن، بدأت العمل فوراً بعد مباراة اليوم، وكل التغييرات التي أجريتها كانت بهدف تجهيز كل العناصر للسوبر".

وعن توليه المسؤولية الفنية، قال عبد الرؤوف: "لم أختر التوقيت، لكن قيادة الزمالك كانت حلم حياتي، أحاول وضع ضوابط جديدة وتنظيم الأمور في أسرع وقت".

واختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدًا: "قد لا نكون قدّمنا الأداء الأفضل طوال المباراة، لكن الأهم هو الفوز وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة في ظل الظروف الحالية، وأكرر أن وجود الجماهير خلفنا هو أكبر دافع لنا".

وبهذا الانتصار، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز.