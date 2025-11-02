مباريات الأمس
"لم يحققه سوى الأهلي وبيراميدز ونادِ ثالث".. علاء عبدالعال يقود غزل المحلة لرقم مميز بالدوري

كتب : مصطفى الجريتلي

05:18 م 02/11/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمود صلاح لاعب غزل المحلة (4)
  • عرض 12 صورة
    محمود صلاح لاعب غزل المحلة (2)
  • عرض 12 صورة
    مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي (3)
  • عرض 12 صورة
    مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي (5)
  • عرض 12 صورة
    مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد غزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي (6)
  • عرض 12 صورة
    مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي (4)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب
  • عرض 12 صورة
    غزل المحلة

قاد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة ناديه للتعادل السلبي خلال المباراة التي استضاف بها نظيره مودرن سبورت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ترتيب غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري

التعادل رفع رصيد فريق غزل المحلة إلى النقطة 16 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد موردن سبورت عند النقطة ذاتها في المركز العاشر.

ولا يعد التعادل هو الأول لغزل المحلة بالموسم الجاري بل العاشر إذ فاز في مباراتين فقط وخسر في واحدة.

ولم يحافظ أي فريق بالموسم الجاري من الدوري 2025/26 على عدم الخسارة مثل غزل المحلة سوى ثلاثة أندية وهي: الأهلي، بيراميدز، إنبي.

ولكن خاض فريق غزل المحلة 13 مباراة مقابل 8 مباريات لبيراميدز و11 مباراة للأهلي و11 مباراة لإنبي.

اقرأ أيضًا:
"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

ضربة جديدة.. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب ملايين روقا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غزل المحلة علاء عبدالعال نتائج علاء عبدالعال مع غزل المحلة الأهلي بيراميدز إنبي مباريات الدوري المصري

