قاد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة ناديه للتعادل السلبي خلال المباراة التي استضاف بها نظيره مودرن سبورت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ترتيب غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري

التعادل رفع رصيد فريق غزل المحلة إلى النقطة 16 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد موردن سبورت عند النقطة ذاتها في المركز العاشر.

ولا يعد التعادل هو الأول لغزل المحلة بالموسم الجاري بل العاشر إذ فاز في مباراتين فقط وخسر في واحدة.

ولم يحافظ أي فريق بالموسم الجاري من الدوري 2025/26 على عدم الخسارة مثل غزل المحلة سوى ثلاثة أندية وهي: الأهلي، بيراميدز، إنبي.

ولكن خاض فريق غزل المحلة 13 مباراة مقابل 8 مباريات لبيراميدز و11 مباراة للأهلي و11 مباراة لإنبي.

