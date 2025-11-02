في أول قيادة لعبد الرؤوف.. الزمالك يفوز على طلائع الجيش بثلاثية

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

فاز الزمالك على نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من منافسات ادوري المصري الممتاز 2025/26.

وسجل ناصر ماهر هدفين وعدي الدباغ هدف، في أول قيادة فنية لأحمد عبد الرؤوف المدرب الجديد للفارس الأبيض.

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

وحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة نفذها نبيل عماد "دونجا" طولية على محيط منطقة جزاء طلائع الجيش أسكنها ناصر ماهر في المرمى بالدقيقة 5.

وكاد يباغت طلائع الجيش نظيره الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 12 من لاعبه أحمد علاء ولكن تألق محمد صبحي وتصدى للكرة.

وتوقف اللعب ف يالدقيقة 16 لعلاج حارس مرمى الزمالك محمد صبحي قبل أن يُستأنف وأرسل سيف الجزيري كرة عرضية في الدقيقة 19 مرت بعيدة عن المرمى.

وتعرض لاعب الزمالك خوان بيزيرا بالدقيقة 24 لإصابة تم استبداله على إثرها بزميله عدي الدباغ.

وظهر بيزيرا وهو يبكي عند خروجه من الملعب.

وسدد لاعب طلائع الجيش إسلام محارب كرة في الدقيقة 26 مرت بجوار مرمى محمد صبحي.

وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك لإصابة قوية في الدقيقة 30 بعد تدخل من لاعب طلائع الجيش علي سطوحي ليتوقف اللقاء ثم يُستكمل.

وكاد يعزز عدي الدباغ تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 38 ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

مشاركة أحمد فتوح وشيكو بانزا بدلا من محمد شحاتة وسيف الجزيري

ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 49

عدي الدباغ يسجل الهدف الثالث للزمالك برأسية متقنة في الدقيقة 61

مشاركة محمد عاطف وغيث المدادحة بدلا من إسلام محارب وكريم طارق في الدقيقة 74

محمد عاطف يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 81

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستنقلها قناة Ontime sports 1.

تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.