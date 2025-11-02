يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويبحث فريق بيراميدز في لقاء اليوم، عن حصد الثلاث نقاط والدخول في المربع الذهبي، حيث يتواجد الأن في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، الخريطة كاملة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري كالتالي:

موعد مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري و القناة الناقلة

مباراة بيراميدز والاتحاد من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 2.

الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد في الرابعة والربع عصر اليوم.

ويقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي محمد غانم، ويتواجد كضيوف الكابتن محمد عمر والكابتن إسلام شكري.

معلق مباراة بيراميدز والاتحاد

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق للمباراة للمعلق عصام عبده.

