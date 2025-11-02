مباريات الأمس
ضربة جديدة.. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب ملايين روقا

كتب : محمد خيري

01:51 م 02/11/2025
حصل محمد أشرف روقا، لاعب فريق حرس الحدود السابق، على حكم من لجنة شئون اللاعبين، ضد نادي الزمالك.

وتقدم "روقا" بشكوى ضد ناديه السابق الزمالك، في الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته القديمة.

وحصل "روقا" حصل على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك، قيمة مستحقاته القديمة.

جدير بالذكر، أن محمد أشرف روقا، قد رحل عن الزمالك في أغسطس 2024 وتقدم بشكوى رسمية من أجل المطالبة بمستحقاته المالية.

ويعاني الزمالك في الفترة الحالية، من أزمة مالية طاحنة، أدت لتأخر صرف مستحقات اللاعبين، ورغم ذلك قرر مجلس الإدارة، إقالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بسبب النتائج السيئة.

