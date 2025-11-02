يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد، في الخامسة عصرا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 19 نقطة، بعد خوض 11 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة فنية جديدة، للمدرب أحمد عبدالرؤوف بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا بسبب سوء النتائج.

وتعادل الزمالك في الجولة الأخيرة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وفي المقابل يحتل فريق طلائع الجيش المركز 18، برصيد 10 نقاط، بعد خوضه 12 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الخامسة عصر اليوم عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.