هل يمنع الأهلي انتقال القندوسي للزمالك؟.. رد ناري من وكيل اللاعب

كشف نصر يحيى وكيل أعمال، الجزائري أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري، موقف اللاعب من الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

قال "يحيى" في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أحمد قندوسي يلعب الآن في لوجانو السويسري، ولا يوجد مفاوضات مع نادي الزمالك، ولم يتواصل معنا أحد حتى الآن".

وأوضح: "قبل انتقال قندوسي إلى سويسرا، حدثت مكالمة ودية بيني وبين أيمن الرمادي وحسام المندوه أمين صندوق الزمالك، ولم ترتق إلى العرض الرسمي، واستفسر خلالها عن إمكانية ضم أحمد قندوسي، وكان وقتها في مرحلة التأهيل ونادي سيراميكا كليوباترا سيتفاوض على الرقم الذي يرغب به في حالة إتمام الصفقة".

وأكمل: "لكن لم تحدث أي تواصل بعد هذه المكالمة، ولا يوجد شيء اسمه أن هناك اتفاق بين الأهلي وسيراميكا على عدم عودة اللاعب إلى مصر للانضمام إلى الزمالك".

وأضاف: "اللاعب حر يذهب إلى المكان الذي يريده، وإذا قدم نادي الزمالك عرضاً مناسباً للنادي الذي يلعب به قندوسي، وهو موافق على الانضمام فسيحدث ذلك دون حدوث أي مشكلة".

وتابع: "بالطبع حاليا نادي لوجانو السويسري متمسك بقندوسي وهو أحد العناصر المهمة في مشروع النادي، واللاعب بدأ يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية وخاض مباراة ودية مع فريقه وقدم مستوى جيد،".

وأردف: "النادي السويسري، لا يوجد لديهم نية في التفريط في خدمات اللاعب، وفي نفس الوقت لا يوجد مشكلة في انضمام قندوسي إلى نادي الزمالك، ولكن هل سيستطيع نادي الزمالك تقديم عرض لنادي لوجانو بالقيمة التي يطلبها لبيع قندوسي؟".

وأختتم تصريحاته: "عندما رحل قندوسي إلى الخارج كانت الخطة أن يظل في أوروبا وعدم العودة، ولكن شرف لأي لاعب أن ينضم إلى نادي الزمالك".