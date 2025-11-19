مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"قصص متفوتكش".. مدرب جديد في الزمالك.. وقرار صادم لـ شيكابالا وهجوم على الشناوي

كتب : محمد خيري

12:10 م 19/11/2025
شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تعيين مدرب تحليل أداء جديد في الجهاز الفني لفريق الزمالك، وقرار محمود عبدالرازق شيكابالا، رئيس نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة إبراهيم صلاح.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

مدرب الزمالك يظهر العين الحمراء للأجانب بعد انتهاء الأجندة الدولية.. ما القصة؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موعد انتظام اللاعبين الدوليين في مران الفريق، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.(طالع التفاصيل)

معايشة البرتغال ترفع جاهزيته.. اقتراح بعودة أحمد عابدين لدعم دفاع الأهلي

يواصل المدافع الشاب أحمد عابدين فترة معايشته في البرتغال، بعدما ظهر بمستوى قوي من ناحية الانضباط البدني والتطوير الفني، مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم في تشيلي.(طالع التفاصيل)

"قبل مشاركة تاريخية".. تفاصيل أصعب قرار لـ شيكابالا بعد "خناقة شوارع" بالقسم الثاني

يستعد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، ورئيس نادي جي، للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، المقرر لها اليوم الأربعاء في المغرب.(طالع التفاصيل)

اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

يقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.(طالع التفاصيل)

"لا يليق بكابتن الأهلي".. نجم الزمالك السابق يهاجم محمد الشناوي

يرى صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، هو الأفضل حاليًا والأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر.(طالع التفاصيل)

خاص| عرض قطري يصل خلال ساعات لضم حامد حمدان

يتصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف نادي بتروجيت، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ارتباط اسمه بمفاوضات من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.(طالع التفاصيل)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا محمود شيكابالا نادي الزمالك أخبار الزمالك محمد الشناوي

