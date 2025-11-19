رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

قرر مجلس إدارة نادي "G" برئاسة محمود عبد الرازق شيكابالا، إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفنى إبراهيم صلاح.

ووجه النادي الشكر إلى الجهاز الفني بالكامل، من خلال بيان رسمي جاء نصه كالتالي: "تتوجه إدارة نادي G بخالص الشكر والتقدير إلى المدير الفني للفريق الأول الكابتن إبراهيم صلاح وجهازه المعاون، على ما قدموه من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة".

وأضاف: "تقرر الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري للفريق خلال المرحلة الحالية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق".

واختتم النادي بيانه: "تؤكد إدارة نادي G أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المؤسسات الرياضية في مصر، وتحرص دائما على العمل بروح التعاون بما يخدم المنظومة الرياضية ويعزز أسس التعاون والاحترام المتبادل".

وجاء هذا القرار بعد الأحداث التي شهدتها مباراة جي أمس أمام فريق القناطر الخيرية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث الصعبة، حيث دخل إبراهيم صلاح المدير الفني لنادي جي إلى أرضية الملعب، عقب إحراز فريق القناطر الخيرية هدفا، قام بالاعتداء على عدد من الإداريين في نادي القناطر، طبقا لما تم الإعلان عنه من نادي القناطر الخيرية.

وأكد نادي القناطر الخيرية، في بيان رسمي في وقت سابق، أن صلاح، توجه إلى مقاعد بدلاء فريق القناطر واعتدى على عدد من لاعبي الفريق والإداريين، مما تسبب في وجود عدد من الإصابات، قبل أن يتحول الملعب لمعركة بعد ذلك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

