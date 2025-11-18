مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور يناشد حسين لبيب بشأن أبناء محمد صبري

كتب : هند عواد

11:27 م 18/11/2025

خالد الغندور مع ابنتي محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

ناشد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة الزمالك ورئيسه حسين لبيب، من أجل أبناء محمد صبري نجم الأبيض السابق، الذي وافته المنية إثر حادث سير.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح يوم الجمعة 14 نوفمبر، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور"، وأثناء استضافة ابنتي محمد صبري: "مع كامل الاحترام، وكابتن حسين لبيب لا يتأخر، وكل أعضاء مجلس إدارة الزمالك لا يتأخرون، لازم ولاد محمد صبري يكونوا أعضاء في الزمالك لو هما مش أعضاء مين هيكونوا أعضاء؟".

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور نادي الزمالك حسين لبيب محمد صبري حادث سير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة