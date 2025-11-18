خالد الغندور يناشد حسين لبيب بشأن أبناء محمد صبري

كتبت-هند عواد:

ناشد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة الزمالك ورئيسه حسين لبيب، من أجل أبناء محمد صبري نجم الأبيض السابق، الذي وافته المنية إثر حادث سير.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح يوم الجمعة 14 نوفمبر، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور"، وأثناء استضافة ابنتي محمد صبري: "مع كامل الاحترام، وكابتن حسين لبيب لا يتأخر، وكل أعضاء مجلس إدارة الزمالك لا يتأخرون، لازم ولاد محمد صبري يكونوا أعضاء في الزمالك لو هما مش أعضاء مين هيكونوا أعضاء؟".

