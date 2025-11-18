بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

قال أحمد حسن مدير المنتخب المصري الثاني، إنه تم تحريف حديثه عن كواليس استدعاء اللاعبين للمعسكر التحضيري لهم قبل المشاركة ببطولة كأس العرب.

وأوضح حسن خلال تصريحات لقناة المحور مساء أمس الإثنين أنه تلقى سؤلاً بخصوص أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نيوم السعودي :"فأجبت أنه لن يكون موجود معنا في كأس العرب لأني أبدى عدم رغبته في عدم الانضمام ليتمكن من التركيز مع ناديه الجديد ولم يعترضوا على رغبته".

وأتم مدير المنتخب المصري تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك أخبرهم أنه سينضم لهم قبل انطلاق البطولة ولن يشارك في المعسكرات قبلها بسبب ضغط المباريات:"ولكن كان هذا الأمر بالنسبة لنا غير مقبول".

ومن المقرر أن تشارك مصر بمنافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بالمنتخب الثاني تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

