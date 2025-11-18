مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"تم تحريف الكلام".. أحمد حسن يوضح حقيقة تصريحاته عن أحمد حجازي وعبدالله السعيد

كتب : مصطفى الجريتلي

03:17 م 18/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي 1
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي 4
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد 1
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أحمد حسن مدير المنتخب المصري الثاني، إنه تم تحريف حديثه عن كواليس استدعاء اللاعبين للمعسكر التحضيري لهم قبل المشاركة ببطولة كأس العرب.

وأوضح حسن خلال تصريحات لقناة المحور مساء أمس الإثنين أنه تلقى سؤلاً بخصوص أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نيوم السعودي :"فأجبت أنه لن يكون موجود معنا في كأس العرب لأني أبدى عدم رغبته في عدم الانضمام ليتمكن من التركيز مع ناديه الجديد ولم يعترضوا على رغبته".

وأتم مدير المنتخب المصري تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك أخبرهم أنه سينضم لهم قبل انطلاق البطولة ولن يشارك في المعسكرات قبلها بسبب ضغط المباريات:"ولكن كان هذا الأمر بالنسبة لنا غير مقبول".

ومن المقرر أن تشارك مصر بمنافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بالمنتخب الثاني تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

اقرأ أيضًا:
مهلة 10 أيام وشكوي للفيفا.. مصدر يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فيريرا والزمالك

إيقاف مبيعات تذاكر كأس العرب بصورة مؤقتة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن منتخب مصر الثاني عبدالله السعيد أحمد حجازي كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة