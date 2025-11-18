“ده زي أخويا".. صالح جمعة يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي



أكد صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، أن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، أقرب للانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم حامد حمدان بالانضمام لنادي الزمالك، في الفترة الماضية، وأخطر اللاعب الفلسطيني ناديه برغبته في الانضمام للأبيض، ولكن لم تكتمل الصفقة، ومازالت الأمور مطروحة خلال شهر يناير المقبل.

قال "جمعة"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورتس": "حامد حمدان بمثابة أخي، هو قريب مني جدًا، وأعرفه شخصيًا".

وأضاف: "حامد من اللاعبين المميزين جدًا، ووكيله هو نفسه وكيلي أيضًا، وأعتقد بنسبة كبيرة أن الأهلي هو الأقرب لضمه".

وأوضح: "الانضمام للأهلي هي ميول وكيل اللاعب، الذي يرغب في ذلك، نظرا لامتلاك الأحمر كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب".