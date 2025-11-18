مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

“ده زي أخويا".. صالح جمعة يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي

كتب : محمد خيري

12:17 م 18/11/2025

حامد حمدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أكد صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، أن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، أقرب للانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم حامد حمدان بالانضمام لنادي الزمالك، في الفترة الماضية، وأخطر اللاعب الفلسطيني ناديه برغبته في الانضمام للأبيض، ولكن لم تكتمل الصفقة، ومازالت الأمور مطروحة خلال شهر يناير المقبل.

قال "جمعة"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورتس": "حامد حمدان بمثابة أخي، هو قريب مني جدًا، وأعرفه شخصيًا".

وأضاف: "حامد من اللاعبين المميزين جدًا، ووكيله هو نفسه وكيلي أيضًا، وأعتقد بنسبة كبيرة أن الأهلي هو الأقرب لضمه".

وأوضح: "الانضمام للأهلي هي ميول وكيل اللاعب، الذي يرغب في ذلك، نظرا لامتلاك الأحمر كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صالح جمعة حامد حمدان نجم الأهلي فريق بتروجيت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل.. تخفيف الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته