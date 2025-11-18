مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

"الفلوس أكتر من اللازم".. رئيس الزمالك السابق يتحدث عن الفجوة المالية بينهم والأهلي


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

12:08 م 18/11/2025

كمال-درويش

تحدث كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عن سبب الفجوة المالية بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي.

وقال درويش في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الإثنين:"ما يحدث في الأهلي ظاهرة غير طبيعية الفلوس فيه أكثر من اللازم وهناك رعاة ومستثمرين وغير ذلك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك الأسبق:" المجالس واللجان التي تم تعيينها في الزمالك بعد 2005 لم يكن لديها سياسة مالية".

وأتم درويش تصريحاته في هذا السياق بقوله :"النادي بيشتغل يوم بيومه والزمالك تأخر كثيرا مقارنة بالأهلي".

كمال درويش الأهلي الزمالك

