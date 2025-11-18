تحدث كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عن سبب الفجوة المالية بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي.

وقال درويش في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الإثنين:"ما يحدث في الأهلي ظاهرة غير طبيعية الفلوس فيه أكثر من اللازم وهناك رعاة ومستثمرين وغير ذلك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك الأسبق:" المجالس واللجان التي تم تعيينها في الزمالك بعد 2005 لم يكن لديها سياسة مالية".

وأتم درويش تصريحاته في هذا السياق بقوله :"النادي بيشتغل يوم بيومه والزمالك تأخر كثيرا مقارنة بالأهلي".

