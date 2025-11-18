"الفلوس أكتر من اللازم".. رئيس الزمالك السابق يتحدث عن الفجوة المالية بينهم والأهلي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كمال-درويش
تحدث كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عن سبب الفجوة المالية بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي.
وقال درويش في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الإثنين:"ما يحدث في الأهلي ظاهرة غير طبيعية الفلوس فيه أكثر من اللازم وهناك رعاة ومستثمرين وغير ذلك".
وأضاف رئيس نادي الزمالك الأسبق:" المجالس واللجان التي تم تعيينها في الزمالك بعد 2005 لم يكن لديها سياسة مالية".
وأتم درويش تصريحاته في هذا السياق بقوله :"النادي بيشتغل يوم بيومه والزمالك تأخر كثيرا مقارنة بالأهلي".
