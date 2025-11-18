مدرب منتخب مصر الثاني يكشف:" لاعبون كبار طلبوا المشاركة في كأس العرب"

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء فسخ عقده مع القادسية الكويتي

أكد محمد نور، المدرب العام للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان بات قريبًا من إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكشف الرسمي عنها.

وأوضح نور، في تصريحاته لبرنامج "البريمو" على قناة TeN، أن مواجهة الجزائر الودية جاءت مفيدة رغم اختلاف مستوى الأداء بين المباراتين.

وكان المنتخب قد خاض مباراتين أمام نظيره الجزائري ضمن برنامج الإعداد للبطولة، فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تنتهي المباراة الثانية بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة الدولي.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة، مثل محمد عواد حارس الزمالك وإسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب لاعبين لم يشاركوا في المعسكر السابق، وهو ما ساهم في تقييم أوسع للخيارات الفنية قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وأضاف أن التغييرات الكثيرة في التشكيل خلال المباراة الثانية والتي وصلت إلى أكثر من سبعة لاعبين كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الأداء مقارنة بالمواجهة الأولى.

وكشف محمد نور أن جميع اللاعبين أبدوا ترحيبهم بالانضمام للمنتخب خلال البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني تلقى اتصالات من بعض اللاعبين الكبار للتواجد مع الفراعنة في كأس العرب، دون أن يرفض أي لاعب المشاركة.

اقرأ أيضًا:

هل يرحل على طريقة زيزو؟.. مصدر يوضح موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد

"متعتى الأكبر" .. حكاية مجدي بطاطا نجم الكرة الشراب